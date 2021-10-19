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    Перейра опасается всей команды «Спартака», а не отдельных игроков

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    Защитник «Лестера» Рикарду Перейра поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

    Рикарду Перейра
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    Рикарду Перейра

    «Знаю, что у "Спартака" португальский тренер, сезон у них начался неважно, мы намереваемся выиграть.

    Моим первым тренером был Руй Витория, это — человек, который любит быть близким к игрокам, особенно молодым. Общался с Марио Фернандесом, чтобы узнать, как ему живется.

    Нам была важна победа над "Манчестер Юнайтед", сейчас постараемся поймать момент и прогрессировать дальше.

    Нужно опасаться всей команды "Спартак", видели игру с "Наполи", хорошая победа. Нужно сосредоточиться на всей команде, а не на отдельных игроках», — цитирует Перейру «Матч ТВ».

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