Перейра опасается всей команды «Спартака», а не отдельных игроков

Защитник «Лестера»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Знаю, что у "Спартака" португальский тренер, сезон у них начался неважно, мы намереваемся выиграть.

Моим первым тренером был Руй Витория, это — человек, который любит быть близким к игрокам, особенно молодым. Общался с Марио Фернандесом, чтобы узнать, как ему живется.

Нам была важна победа над "Манчестер Юнайтед", сейчас постараемся поймать момент и прогрессировать дальше.

Нужно опасаться всей команды "Спартак", видели игру с "Наполи", хорошая победа. Нужно сосредоточиться на всей команде, а не на отдельных игроках», — цитирует Перейру «Матч ТВ».

«Спартак» примет «Лестер» 20 октября. Встреча группы C начнется в 17:30 по московскому времени.