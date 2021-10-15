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    СМИ: Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

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    Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан отверг предложение стать главным тренером «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По данным источника, английский клуб обращались к французу с предложением возглавить команду, но он ответил отказом.

    Специалист надеется поработать со сборной Франции, что может произойти после чемпионата мира в Катаре, когда контракт с Дидье Дешамом будет закончен.

    Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро у бизнесмена Майка Эшли.

    Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.

    49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.

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