СМИ: Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

Бывший тренер «Реала»отверг предложение стать главным тренером, сообщает RMC Sport.

По данным источника, английский клуб обращались к французу с предложением возглавить команду, но он ответил отказом.

Специалист надеется поработать со сборной Франции, что может произойти после чемпионата мира в Катаре, когда контракт с Дидье Дешамом будет закончен.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро у бизнесмена Майка Эшли.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.

49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.