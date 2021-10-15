СМИ: Зидан отказался возглавить «Ньюкасл»

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
По данным источника, английский клуб обращались к французу с предложением возглавить команду, но он ответил отказом.
Специалист надеется поработать со сборной Франции, что может произойти после чемпионата мира в Катаре, когда контракт с Дидье Дешамом будет закончен.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро у бизнесмена Майка Эшли.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс будет уволен в ближайшее время.
49-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, три раза стал победителем Лиги чемпионов.
🔴 Zidane aurait dit non à Newcastle.— RMC Sport (@RMCsport) October 15, 2021