Саутгейт прокомментировал победу над Андоррой

Наставник сборной Англиипрокомментировал разгромную победу над Андоррой (5:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

«Я доволен тем, как команда отнеслась к делу, учитывая специфику задачи. Нам нужно было взламывать глубокую оборону, и мы выпустили футболистов, которые могли принять этот вызов. Думаю, все получилось хорошо.

Мы знаем, что в матчах против такой обороны можем использовать забегания по диагонали. Именно они таили особую угрозу.

Голевой пас Джонстона стал очень ярким моментом. Были и другие приятные моменты: для Чилуэлла, забившего гол после трудного периода, для Грилиша, для Абрахама, Сака. Это не те футболисты, которые забивают часто, так что было здорово», — приводит слова Саутгейт BBC.