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    Саутгейт прокомментировал победу над Андоррой

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    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу над Андоррой (5:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я доволен тем, как команда отнеслась к делу, учитывая специфику задачи. Нам нужно было взламывать глубокую оборону, и мы выпустили футболистов, которые могли принять этот вызов. Думаю, все получилось хорошо.

    Мы знаем, что в матчах против такой обороны можем использовать забегания по диагонали. Именно они таили особую угрозу.

    Голевой пас Джонстона стал очень ярким моментом. Были и другие приятные моменты: для Чилуэлла, забившего гол после трудного периода, для Грилиша, для Абрахама, Сака. Это не те футболисты, которые забивают часто, так что было здорово», — приводит слова Саутгейт BBC.

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