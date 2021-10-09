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    Торрес: Думаю, что у меня есть шанс сыграть против Франции

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    Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Франции.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    Форвард оформил дубль в полуфинальном матче и был признан лучшим игроком встречи с Италией.

    «Мне важно забивать голы, ведь я защищаю цвета и честь национальной команды, и забитые мячи — это постоянное вдохновение, которое мотивирует меня продолжать работу и становиться лучше.

    Я оптимист и искренне думаю, что у меня есть шанс сыграть против Франции. Я сегодня не тренировался, буду тренироваться завтра. Затем мы посмотрим на мое состояние и оценим его.

    Но это сборная, которая основана на командном духе — мы все движемся в одном направлении. Игра через боль — это часть игры, если ты играешь в футбол на самом высоком уровне.

    Для большинства из нас это первый финал на взрослом уровне. Мы все будем гордиться, если завоюем трофей со сборной Испании.

    Чем больше разных ролей вы можете выполнять в команде, тем лучше, потому что главное всегда — играть. Я все еще считаю себя вингером — на этой позиции я могу показать свои лучшие качества.

    Но мне нравится играть и в нападении, — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

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