Лукаку и Эден Азар не сыграют со сборной Италии в Лиге наций

Главный тренер сборной Бельгииподелился ожиданиями от предстоящего матча за 3-е место Лиги наций с командой Италии.

В полуфинале бельгийцы уступили Франции, а итальянцы проиграли Испании.

«За сутки многое может случиться. Мы были разочарованы в четверг и немножко на следующий день. Но у нас было время проанализировать это поражение. Матчем против Италии мы начинаем новый цикл.

Будут ли замены в составе? Да, потому что Ромелу Лукаку и Эдена Азара больше нет с нами. Томас Фокет, который повредил икроножную мышцу в четверг на разминке, тоже вернулся в свой клуб.

Но я не собираюсь делать замену ради замены. Если молодые игроки будут готовы, они получат свой шанс, как Жереми Докю против Италии на Евро. Главное, чтобы все были на сто процентов готовы.

Знают ли игроки, что Бельгия больше не является лидером рейтинга ФИФА? Конечно! В течение трех лет, каждый раз, когда игроки приезжали на базу сборной, они знали, что им нужно делать все возможное, чтобы сохранить это место.

Сейчас мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы, чтобы вновь проверить свои способности. Против Франции мы показали, на что способны», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.