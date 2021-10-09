Финляндия — Украина: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы сборных Украины и Финляндии на матч отборочного турнира ЧМ-2022.

Встреча группы D пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по московскому времени.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки.

Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.

Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Украине. Коэффициент на ее победу — 2.37, на успех Финляндии — 3.61, на ничью — 3.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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