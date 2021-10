Тонали признан лучшим игроком «Милана» в сентябре

Как сообщает пресс-служба «Милана», лучшим игроком клуба в сентябре стал полузащитник

По количество собранных голосов итальянец обошел Браими Диаса, Тео Эрнандеса и Анте Ребича.

В сентябре Тонали принял участие в шести поединках. В четырех из них он выходил в стартовом составе. За этот период футболист оформил голевую передачу.

🔝 SANDRO TONALI 🔝

An impressive run in September from our mighty midfielder earned him the @emirates MVP award 🏆

Un settembre in costante ascesa gli vale il premio di miglior rossonero del mese! 🏆#SempreMilan pic.twitter.com/GFRLtyxF6Q