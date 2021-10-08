ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 06:12
    • Бразилия по-волевому обыграла Венесуэлу, Аргентина не смогла справиться с Парагваем в отборе к ЧМ-2022
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
    Все новости спорта

    Хачатурянц озвучил свою главную задачу на посту главы РПЛ

    Футбол Футбол России РФС РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Новый исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о своих задачах на посту главы лиги.

    Ашот Хачатурянц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашот Хачатурянц

    «В первую очередь, я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые им всерьез занимаются, а это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры — их всех объединяет страсть к этой игре Это уникальная игра, она самая массовая. Но помимо страсти и любви, думаю, что самое главное это уверенность, что я могу сделать футбол лучше, сделать его привлекательнее.

    Я чувствую миссию сделать, в первую очередь, развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. Для того, чтобы это стало бизнесом — бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

    Напомним, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно возглавил лигу после отставки Сергея Прядкина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Польша — Сан-Марино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры