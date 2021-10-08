Хачатурянц озвучил свою главную задачу на посту главы РПЛ

Новый исполняющий обязанности президента РПЛвысказался о своих задачах на посту главы лиги.

«В первую очередь, я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые им всерьез занимаются, а это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры — их всех объединяет страсть к этой игре Это уникальная игра, она самая массовая. Но помимо страсти и любви, думаю, что самое главное это уверенность, что я могу сделать футбол лучше, сделать его привлекательнее.

Я чувствую миссию сделать, в первую очередь, развлечение, которое привлекало бы большее количество людей. Сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. Для того, чтобы это стало бизнесом — бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

Напомним, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно возглавил лигу после отставки Сергея Прядкина.