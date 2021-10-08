Дешам: Не знаю, есть ли сейчас команда, способная доминировать в матче с Испанией

Главный тренер сборной Францииподелился ожиданиями от финального матча Лиги наций против команды Испании.

«Я увидел испанскую команду очень сильной. Она владела мячом, вынудила итальянцев защищаться, несмотря на усилия соперника.

Испания всегда хорошо владеет мячом. Луис Энрике пошел по стопам своего предшественника.

Мы разыграем трофей, а трофеи важны. В воскресенье будет счастливый тренер и несчастный. Я надеюсь победить.

В матче с такой командой, как Испания, нужно владеть мячом и пытаться доминировать. Но я не знаю, есть ли сейчас команда, которая может это сделать.

Нам нужно попытаться сохранить мяч у себя. Будет другой матч, не такой, как с Бельгией», — сказал Дешам AS.