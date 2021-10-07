Кьеллини: Италия почти вернулась в игру, когда играла вдесятером

Защитник сборной Италиивысказался о поражении от Испании в матче полуфинала Лиги наций (1:2).

«Жаль, что поражение произошло в Милане, но мы гордимся этой экстраординарной серией результатов. Это необходимо для роста команды, которая все еще может играть намного лучше. Знали, что это будет сложная игра, нам требовалось терпение и ясный ум. Иногда нужно принять тот факт, что соперник — очень сильная команда, которая может создать много проблем.

Мы хотели продолжить нашу беспроигрышную серию, но факт в том, что это поможет нашему процессу роста. Мы почти вернулись в игру, когда играли вдесятером и проигрывали 0:2, и это показывает, на что мы способны.

Теперь мы постараемся показать хорошую игру, но главная цель — обыграть Швейцарию в ноябре и защитить свое место на чемпионате мира», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.