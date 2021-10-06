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    Глушаков отбыл из сборной России в расположение «Химок»

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    Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в матчах чемпионата мира-2022 с командами Словакии и Словении.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении «Химок».

    «К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время.

    Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин пресс-службе РФС.

    В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября. Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

    После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

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