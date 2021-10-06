Билялетдинов — об уходе Николича: Дайте лучше Лоськову с Пашининым поработать

Бывший тренер «Локомотива»считает, что железнодорожникам надо дать шанс, который временно назначен руководить командой.

5 октября «Локомотив» сообщил о том, что Марко Николич уволен с поста главного тренера.

«Решение не очень логичное, тем более что еще месяц назад все радовались успехам клуба, а теперь расстались с тренером. Решение не следовало из логики событий.

Разве один "Локомотив" выглядит невзрачно? Ошибка или нет — покажет время. Такие решения принимаются только тогда, когда есть договоренность с другим тренером.

Я почти всегда буду за отечественного специалиста, у нас умеют работать. Может, российский специалист не так сильно распиарен.

Тот же Божович у нас постоянно в лиге крутится, но я не помню того, чтобы из-под руки черногорца кто-то оказался в сборной, к примеру.

Я сторонник Лоськова, чтобы дать ему шанс попробовать проявить себя на данном уровне. Есть Пашинин, можно и Черевченко попробовать вернуть.

Дайте лучше Лоськову с Пашининым поработать», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне московский клуб располагается на 4-м месте в таблице РПЛ, набрав 17 очков после 10 туров.