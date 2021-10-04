Пиоли: «Милан» прогрессирует как в Лиге чемпионов, так и в Серии А

Главный тренерподвел итоги матча Серии А с(3:2).

«"Милан" на самом деле отлично играл — с должной интенсивностью, энергией и качеством. Это отличный конец серии сложных матчей. "Милан" прогрессирует как в Лиге чемпионов, так и в Серии А, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.

"Аталанта" всегда доставляла нам большие проблемы. Они неплохо играют на уровне Лиги чемпионов, поэтому, имея возможность выступать с ними на одном уровне и выигрывая у них, мы действительно добиваемся прогресса», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» с 19 баллами занимает второе место в турнирной таблице, «Аталанта» — на восьмой строчке с 11 баллами.