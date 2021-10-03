«Вильярреал» одержал победу над «Бетисом», «Хетафе» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

«Вильярреал» Фото: globallookpress.com
Дубль оформил голландский нападающий Арно Груневельд.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Бетис 2:0
Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Айсса Манди, Пау Торрес, Первис Эступинан, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 57'), Франсис Коклен (Альберто Морено, 46'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Arnaut Danjuma, Йереми Пино (Рубен Пенья, 83') Бетис: Виллиан Жозе (Виктор Камараса, 72'), Хуанми (Кристиан Тельо, 46'), Набиль Фекир, Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 58'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Борха Иглесиас, 72'), Хуан Миранда (Алекс Морено, 58'), Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Эктор Бельерин, Руи Силва Предупреждения: Набиль Фекир (33'), Хуанми (40'), Этьен Капу (56'), Пау Торрес (62'), Эдгар Гонсалес (72'), Родригес Гидо (81')
В параллельном матче «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью — 1:1.
В составе хозяев отличился Сандро Рамирес, у гостей гол забил Микель Оярсабаль.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Реал Сосьедад 1:1
Голы: 1:0 Сандро Рамирес (40'), 1:1 Микель Оярсабаль (68') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 85'), Даконам Ортега Дьене, Jorge Cuenca, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри (Энес Унал, 75'), Флорентину Луиш, Неманья Максимович, Карлос Аленья (Dario Poveda, 84'), Хайме Мата (Хонатан Кристиан Сильва, 75'), Сандро Рамирес (Jose Macias, 89') Реал Сосьедад: Julen Lobete (Александер Исак, 56'), Микель Оярсабаль, R.Navarro (Андер Барренечеа, 56'), Микель Мерино, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 82'), Мартин Субименди, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Андони Горосабель (Игор Субельдия, 82'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (37'), Микель Мерино (43'), Давид Сория (66'), Карлос Аленья (72'), Андони Горосабель (74'), Энес Унал (86')
«Реал Сосьедад» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» идет 10-м (12). «Вильярреал» располагается на 11-й позиции (11), а «Хетафе», набравший первое очко в сезон, замыкает турнирную таблицу.