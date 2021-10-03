ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
    Все новости спорта

    «Вильярреал» одержал победу над «Бетисом», «Хетафе» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Реал Сосьедад Хетафе Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

    «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал»

    Дубль оформил голландский нападающий Арно Груневельд.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Бетис 2:0
    Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Айсса Манди, Пау Торрес, Первис Эступинан, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 57'), Франсис Коклен (Альберто Морено, 46'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Arnaut Danjuma, Йереми Пино (Рубен Пенья, 83') Бетис: Виллиан Жозе (Виктор Камараса, 72'), Хуанми (Кристиан Тельо, 46'), Набиль Фекир, Айтор Руйбаль (Родриго Эрнандес, 58'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Борха Иглесиас, 72'), Хуан Миранда (Алекс Морено, 58'), Эдгар Гонсалес, Херман Песселья, Эктор Бельерин, Руи Силва Предупреждения: Набиль Фекир (33'), Хуанми (40'), Этьен Капу (56'), Пау Торрес (62'), Эдгар Гонсалес (72'), Родригес Гидо (81')

    В параллельном матче «Хетафе» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью — 1:1.

    В составе хозяев отличился Сандро Рамирес, у гостей гол забил Микель Оярсабаль.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Реал Сосьедад 1:1
    Голы: 1:0 Сандро Рамирес (40'), 1:1 Микель Оярсабаль (68') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 85'), Даконам Ортега Дьене, Jorge Cuenca, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри (Энес Унал, 75'), Флорентину Луиш, Неманья Максимович, Карлос Аленья (Dario Poveda, 84'), Хайме Мата (Хонатан Кристиан Сильва, 75'), Сандро Рамирес (Jose Macias, 89') Реал Сосьедад: Julen Lobete (Александер Исак, 56'), Микель Оярсабаль, R.Navarro (Андер Барренечеа, 56'), Микель Мерино, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 82'), Мартин Субименди, Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Андони Горосабель (Игор Субельдия, 82'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (37'), Микель Мерино (43'), Давид Сория (66'), Карлос Аленья (72'), Андони Горосабель (74'), Энес Унал (86')

    «Реал Сосьедад» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, «Бетис» идет 10-м (12). «Вильярреал» располагается на 11-й позиции (11), а «Хетафе», набравший первое очко в сезон, замыкает турнирную таблицу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Милан» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как закончится андалузское дерби?
  • «Гранада» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гранада — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры