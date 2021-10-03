Черевченко: «Химкам» не хватило футбольной наглости

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против тульского(0:0).

«Для победы "Химкам" много чего не хватило. Не хватило решений, не хватило футбольной наглости.

Две замены в перерыве потому, что, в первую очередь, не устраивала игра игроков, которые вышли в том составе, особенно в атаке. Потому делали проект в перерыве с учетом новых игроков.

Игроки часто падали сегодня? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, что это проблема игроков. Перед каждой игрой надо готовиться.

После перерыва игра развернулась на 90 градусов. Дело в том, что мы жестко поговорили в раздевалке с футболистами. Объяснили им, как можно вскрыть оборону "Арсенала".

После этого сыграли 0:0, значит, разговора не хватило», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

После 10-ти туров «Химки» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 8 очков. В следующем туре подмосковная команда 17 октября сыграет с «Ахматом».