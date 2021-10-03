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    Черевченко: «Химкам» не хватило футбольной наглости

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    «Для победы "Химкам" много чего не хватило. Не хватило решений, не хватило футбольной наглости.

    Две замены в перерыве потому, что, в первую очередь, не устраивала игра игроков, которые вышли в том составе, особенно в атаке. Потому делали проект в перерыве с учетом новых игроков.

    Игроки часто падали сегодня? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, что это проблема игроков. Перед каждой игрой надо готовиться.

    После перерыва игра развернулась на 90 градусов. Дело в том, что мы жестко поговорили в раздевалке с футболистами. Объяснили им, как можно вскрыть оборону "Арсенала".

    После этого сыграли 0:0, значит, разговора не хватило», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После 10-ти туров «Химки» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 8 очков. В следующем туре подмосковная команда 17 октября сыграет с «Ахматом».

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