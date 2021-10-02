Тухель поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном»

Наставник «Челси»прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 7 тура АПЛ.

«На сегодняшний день мы занимаем первое место в лиге, но завтра ещё будут игры.

После двух поражений мы должны были быть осторожны, чтобы не слишком сильно волноваться, потому что на кону у нас был шанс набрать 16 очков.

Важно было выступить лучше, чем в последних двух играх. Мы работали над нашим менталитетом, чтобы не бояться проиграть. Было приятно играть так, как мы играли, и одержать заслуженную победу», — цитирует Тухеля BBC.

«Челси» набрал 16 очков и пока что лидирует в турнирной таблице АПЛ.