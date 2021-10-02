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    Тухель поделился мыслями после победы над «Саутгемптоном»

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    Наставник «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 7 тура АПЛ.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «На сегодняшний день мы занимаем первое место в лиге, но завтра ещё будут игры.

    После двух поражений мы должны были быть осторожны, чтобы не слишком сильно волноваться, потому что на кону у нас был шанс набрать 16 очков.

    Важно было выступить лучше, чем в последних двух играх. Мы работали над нашим менталитетом, чтобы не бояться проиграть. Было приятно играть так, как мы играли, и одержать заслуженную победу», — цитирует Тухеля BBC.

    «Челси» набрал 16 очков и пока что лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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