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    «Осасуна» вырвала победу над «Райо Вальекано»

    «Осасуна» — «Райо Вальекано»: счет 1:0, обзор голов

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    В матче 8 тура испанской Примеры «Осасуна» на своем поле обыграла «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    Ману Санчес
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    Ману Санчес

    Единственный гол в матче забил Мануэль Санчес. Он отметился на 90+2 минуте игрового времени.

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    Осасуна — Райо Вальекано 1:0
    Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Мануэль Санчес, Хон Монкайола (Ойер Оласабаль, 81'), Лукас Торро (Хосе Анхель, 86'), Дарко Брашанац, Роберто Торрес (Хави Мартинес, 67'), Энрике Гарсия, Рубен Гарсия (Эсекьель Авила, 67') Райо Вальекано: Оскар Трехо (Серхио Гвардиола, 57'), Радамель Фалькао (Randy Nteka, 57'), Альваро Гарсия, Pathe Ciss (Oscar Valentin, 72'), Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 88'), Isi Palazon (Бебе, 88'), Francisco Garcia, Alejandro Catena, Esteban Ariel Saveljich, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Иван Балью (5'), Оскар Трехо (32'), Радамель Фалькао (41'), Лукас Торро (45'), Хави Мартинес (76'), Эсекьель Авила (90 + 5')

    «Осасуна» обошла «Райо Вальекано» в турнирной таблице Примеры заняв 5 место с 14 очками. «Райо Вальекано имеет на очко меньше.

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