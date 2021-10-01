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    «Ланс» обыграл «Реймс» благодаря дублю Калимуэндо

    «Ланс» — «Реймс»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ланс Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 9-го тура чемпионата Франции «Ланс» одержал домашнюю победу над «Реймсом» со счетом 2:0.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    В составе победителей дубль оформил нападающий Арно Калимуэндо, реализовавший пенальти в компенсированное к первому тайму время и забивший с игры в начале второго тайма.

    Отметим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве — перед перерывом прямую красную карточку получил Уго Экитике.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Реймс 2:0
    Ланс: Жан-Луи Лека, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина (Massadio Haidara, 72'), Jonathan Clauss, Шейк Омар Траоре (Янник Каюзак, 89'), Секо Фофана, Пшемыслав Франковский (Deiver Machado, 84'), Флорьян Сотока, Гаэль Какута (Уэсли Саид, 72'), Арно Калимуэндо Мюинга (Иньятиус Ганаго, 72') Реймс: Hugo Ekitike, Mitchel van Bergen (Fode Doucoure, 73'), Ilan Kebbal (Натанаэль Мбюкю, 73'), Alexis Flips (Морету Кассаман, 73'), Азор Матусива (Эль Билал Туре, 64'), Маршал Манетси, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Ваут Фас, Томас Фоке, Предраг Райкович Предупреждения: Факундо Медина (26'), Кевин Дансо (33'), Гаэль Какута (57'), Юнис Абдельхамид (58') Удаление: Hugo Ekitike (45')

    «Ланс» закрепился на втором месте таблицы Лиги 1, имея в активе 18 очков. Отставание от идущего первым «ПСЖ» составляет шесть очков. «Реймс» находится на 11 месте с десятью очками.

    Следующий матч «кроваво-черные» проведут против «Монпелье» на выезде, а «Реймс» встретится с «Брестом». Обе встречи пройдут 17 октября.

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