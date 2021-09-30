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    Торрес: «Вильярреал» должен извлечь урок. Мы были лучше, чем «МЮ»

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    Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Пау Торрес
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    Пау Торрес

    «Мы раздражены. Нужно извлечь урок из этого. До второго гола "Вильярреал" действовал безупречно, контролировал игру, создавал моменты, будучи лучше, чем "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

    Роналду из тех игроков, у которых, если есть один момент, они его используют. Именно это и произошло. Несмотря на поражение мы показали, что можем быть лучше "Аталанты" и "Манчестер Юнайтед".

    В первом тайме мы создавали много моментов и не очень хорошо принимали решения. Нам нужно улучшаться и извлекать уроки из этого», — цитирует Торреса Sport24.

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