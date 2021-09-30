Торрес: «Вильярреал» должен извлечь урок. Мы были лучше, чем «МЮ»

Пау Торрес Фото: globallookpress.com
«Мы раздражены. Нужно извлечь урок из этого. До второго гола "Вильярреал" действовал безупречно, контролировал игру, создавал моменты, будучи лучше, чем "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".
Роналду из тех игроков, у которых, если есть один момент, они его используют. Именно это и произошло. Несмотря на поражение мы показали, что можем быть лучше "Аталанты" и "Манчестер Юнайтед".
В первом тайме мы создавали много моментов и не очень хорошо принимали решения. Нам нужно улучшаться и извлекать уроки из этого», — цитирует Торреса Sport24.