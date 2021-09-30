ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 15:27
    • Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО
  • 14:54
    • Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ
  • 13:39
    • Педри и Гави вошли в состав сборной Испании на матчи финальной стадии Лиги наций
  • 11:31
    • Дзюба и Глушаков претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
  • 10:47
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре
    Все новости спорта

    Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ

    Футбол Футбол России РФС РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

    Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ

    Главным арбитром центрального матча тура ЦСКА — «Краснодар», который пройдет 2 октября, назначен Владимир Москалев. Помогать Москалеву будут лайнсмены Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко, резервный арбитр — Владимир Сельдяков. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Василий Казарцев, его ассистентом будет Арам Петросян.

    2 октября (суббота)

    «Рубин» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

    «Арсенал» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

    3 октября (воскресенье)

    «Уфа» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Зенит» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.

    «Ахмат» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?
  • «Наполи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?
  • «Заря» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легия — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры