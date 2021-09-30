Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ

Главным арбитром центрального матча тура ЦСКА — «Краснодар», который пройдет 2 октября, назначен Владимир Москалев. Помогать Москалеву будут лайнсмены Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко, резервный арбитр — Владимир Сельдяков. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Василий Казарцев, его ассистентом будет Арам Петросян.
2 октября (суббота)
«Рубин» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
«Арсенал» — «Химки»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
3 октября (воскресенье)
«Уфа» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Юрий Баскаков.
«Зенит» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Колобаев.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.