Червиченко: Есть ощущение, что «Спартак» ждет в Неаполе беда

Бывший президент «Спартака»поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Наполи» в Лиге Европы.

«Есть ощущение, что "Спартак" ждет в Неаполе беда. Даже победа над "Уфой" не убеждает, что команда выходит из кризиса. По тому матчу скорее надо говорить о кошмарных ошибках уфимцев в обороне, чем о какой-то связной игре "Спартака".

"Наполи" точно не позволит так вольготно чувствовать себя в штрафной площади. Да, может быть какая-то недооценка, но вряд ли это помешает итальянскому клубу уверенно выиграть. Может быть, не разгромно, но "Наполи", скорее всего, спокойно возьмёт три очка», — сказал Червиченко «Известиям».

Встреча «Наполи» — «Спартак» состоится сегодня, 30 сентября. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.