Семак: После удаления стало играть значительно легче

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Мальме» (4:0) в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-й игра выровнялась, шла на встречных курсах. Потом забили еще. А после удаления стало играть значительно легче. Результат нас устраивает. Поздравляем болельщиков с победой. В следующих играх нам будет гораздо сложнее.

Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления.

Барриос прекрасно отреагировал [на то что он играет в центре обороны]. Это позиция, на которой он играет хорошо. Я дважды с ним разговаривал — перед "Челси" и сегодня. И у него нет никаких проблем с игрой в центре обороны», — передает слова Семака Sport24.