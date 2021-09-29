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    Гол Роналду на последней минуте принес МЮ победу над «Вильярреалом»

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вильярреалом» (2:1) в домашнем матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Счет открыли гости на 53 минуте после гола Пако Алькасера. На 60 минуте Алекс Теллес ударом из-за пределов штрафной площади счет сравнял.

    Победный гол забил Криштиану Роналду, воспользовавшийся скидкой Джесси Лингарда. Португалец поразил ближний угол ворот соперника.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа F
    Манчестер Юнайтед — Вильярреал 2:1
    Голы: 0:1 Пако Алькасер (53'), 1:1 Алекс Теллес (60') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Диогу Далот, Виктор Нильссон Линделёф, Рафаэль Варан, Алекс Теллес (Фред, 89'), Скотт МакТоминай, Поль Погба (Эдинсон Кавани, 75'), Мэйсон Гринвуд (Джесси Лингард, 89'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо (Неманья Матич, 75'), Криштиану Роналду Вильярреал: Arnaut Danjuma, Пако Алькасер (Булайе Диа, 58'), Йереми Пино (Мойсес Гомес, 73'), Ману Тригерос (Первис Эступинан, 61'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Альберто Морено (Рубен Пенья, 73'), Пау Торрес, Рауль Альбиоль (Айсса Манди, 73'), Хуан Фойт, Херонимо Рульи Предупреждения: Альберто Морено (59'), Йереми Пино (67'), Мэйсон Гринвуд (68'), Рауль Альбиоль (69'), Алекс Теллес (72'), Рубен Пенья (90 + 1'), Криштиану Роналду (90 + 7')

    После этой победы у МЮ 3 очка и третье место в таблице группы F. «Вильярреал» идет последним с одним баллом на счету.

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