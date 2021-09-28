УЕФА может снова открыть дело в отношении учредителей Суперлиги

УЕФА ранее объявил, что прекратил дисциплинарное дело против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала», как инициаторов проекта Европейской Суперлиги. Однако руководящий орган европейского футбола оставляет за собой право снова открыть дело.

«Дело аннулировано, но эта тема не закрыта. В будущем УЕФА снова может открыть его», — сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

Позже большая часть команд вышла из проекта, в турнире по сегодняшний день остались лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».