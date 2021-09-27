«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: счет 1:1, обзор голов

В матче 6 тура АПЛсыграли вничью 1:1.

Счет открыли хозяева после гола Вилфрида Заа с пенальти на 45+2 минуте первого тайма.

От поражения «чайки» спаслись на пятой добавленной минуте игрового времени второго тайма благодаря голу Нила Мопе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Marc Guehi, Тайрик Митчелл, Конор Галлахер, Лука Миливоевич (Шейку Куйяте, 72'), Джеймс Макартур, Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 86'), Одсонн Эдуард (Кристиан Бентеке, 72'), Уилфрид Заха Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Аарон Коннолли, 76'), Ниль Мопе, Леандро Троссард, Марк Кукурелья, Адам Лаллана, Паскаль Гросс, Йоэл Велтман, Дэниел Бёрн (Стивен Альсате, 46'), Льюис Данк, Шейн Даффи, Роберт Санчес Предупреждения: A. Lallana (28'), M. Cucurella (77'), L. Trossard (81'), C. Gallagher (84')

«Кристал Пэлас» после этого матча идет на 15 месте с 6 очками. «Брайтон» занимает 6 место, набрав 13 баллов.