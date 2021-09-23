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    Тренер «Метца» раскритиковал Мбаппе

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    Главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти после матч с «Пари Сен-Жермен» (1:2) признался, что его разочаровало поведение нападающего парижан Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе следует вести себя лучше, если он хочет, чтобы его любили.

    Мнее нравится этот игрок, он очень, очень силен, но ему было бы полезно стать немного скромнее», — приводит слова Антонетти L`Equipe.

    В текущем чемпионате Франции Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

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