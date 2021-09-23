Тренер «Метца» раскритиковал Мбаппе

Главный тренер «Метца»после матч с «Пари Сен-Жермен» (1:2) признался, что его разочаровало поведение нападающего парижан

«Мбаппе следует вести себя лучше, если он хочет, чтобы его любили.

Мнее нравится этот игрок, он очень, очень силен, но ему было бы полезно стать немного скромнее», — приводит слова Антонетти L`Equipe.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» из-за ушиба колена.