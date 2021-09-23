Тренер «Метца» раскритиковал Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Мбаппе следует вести себя лучше, если он хочет, чтобы его любили.
Мнее нравится этот игрок, он очень, очень силен, но ему было бы полезно стать немного скромнее», — приводит слова Антонетти L`Equipe.
В текущем чемпионате Франции Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» из-за ушиба колена.