Николич: Не могу сказать, что довольны матчем с «Марселем», мы хотели взять три очка

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против(1:1).

«Когда что-то не получается — это нормально, это — часть игры. В принципе, результат неплохой. Не могу сказать, что довольны, мы хотели взять три очка.

Хочу повторить, что мне очень нравится этот менталитет, который уже живет в нашей раздевалке. Я доволен тем, что ребята не довольны маленькими вещами.

Мы говорили об этом перед игрой. Мы с уважением относимся к каждой команде, к "Марселю", к "Лацио", в прошлом году — к "Баварии" и "Атлетико". Или "Крылья Советов", или "Урал".

Нам все равно, мы хотим побеждать в каждой игре. И мы довольны только победой. Не всегда получается. Но мы должны быть довольны.

Забили гол "Марселю" и набрали очко. Но в принципе не особо и праздновали это», — цитирует Николича официальный сайт «Локо».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.