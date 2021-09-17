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    Николич: Не могу сказать, что довольны матчем с «Марселем», мы хотели взять три очка

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Когда что-то не получается — это нормально, это — часть игры. В принципе, результат неплохой. Не могу сказать, что довольны, мы хотели взять три очка.

    Хочу повторить, что мне очень нравится этот менталитет, который уже живет в нашей раздевалке. Я доволен тем, что ребята не довольны маленькими вещами.

    Мы говорили об этом перед игрой. Мы с уважением относимся к каждой команде, к "Марселю", к "Лацио", в прошлом году — к "Баварии" и "Атлетико". Или "Крылья Советов", или "Урал".

    Нам все равно, мы хотим побеждать в каждой игре. И мы довольны только победой. Не всегда получается. Но мы должны быть довольны.

    Забили гол "Марселю" и набрали очко. Но в принципе не особо и праздновали это», — цитирует Николича официальный сайт «Локо».

    В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.

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