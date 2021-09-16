Беллингем — самый молодой автором гола в истории Лиги чемпионов

18-летний хавбек дортмундской «Боруссии»вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, отметившись забитым мячом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 с «Бешикташем» (2:1).

Как сообщает OptaJoe, английский полузащитник (18 лет и 78 дней) стал самым молодым автором забитого мяча в истории главного еврокубкового турнира, покорив достижение Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в 2017 году в составе «Монако».

В текущем сезоне Беллингем сыграл в семи матчах за «Боруссию», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Во втором туре дортмундская «Боруссия» 28 сентября сыграет против португальского «Спортинга».