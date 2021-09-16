Беллингем — самый молодой автором гола в истории Лиги чемпионов

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
Как сообщает OptaJoe, английский полузащитник (18 лет и 78 дней) стал самым молодым автором забитого мяча в истории главного еврокубкового турнира, покорив достижение Килиана Мбаппе (18 лет и 85 дней), которое было установлено в 2017 году в составе «Монако».
В текущем сезоне Беллингем сыграл в семи матчах за «Боруссию», забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Во втором туре дортмундская «Боруссия» 28 сентября сыграет против португальского «Спортинга».