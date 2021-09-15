Уткин: Клаудиньо приехал к нам из девяностых

Журналистподелился мнением о матче «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов (0:1).

«Мне очень понравился Чистяков. Ну да, он не уследил за самым Лукакостным, а весь смысл такого слежения и заключается в том, чтобы и одного шанса не дать. Но просто Лукаку же с нашими регулярно играет. И вот так самоотверженно с ним бодаться, получать под ребра и в основном все же отбиваться — с трудом припоминаю.

И, главное, я не знаю сейчас российского защитника, который бы смог еще какие-то игровые резоны из себя извлечь, чтобы играть против Ромелу. Вот поэтому мне понравился Чистяков. От Жиру отмахался бы. Это было мужественно и в целом качественно. С поправкой на класс, который у Лукаку и Чистяку принципиально разный. Я бы сказал, что против Лукаку Чистяков играл, как будто он чех. В смысле защитник сборной Чехии.

А Клаудиньо приехал к нам не из Бразилии! Он приехал из девяностых. Если тот, кто его привез, еще тут (или его можно вызвать), свяжите — пусть подвезет меня обратно. На пару недель», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

В следующем туре ЛЧ «Зениту» дома сыграет с шведским «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.