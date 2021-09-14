Невилл сравнил Роналду и Месси

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиисравнил португальского нападающегои аргентинца

«Очевидно, что Месси забил непристойно большое количество голов. Но Роналду забил, вероятно, на 30-40% больше нерабочей ногой и реализовал больше пенальти. Это привело меня к выводу, что Роналду — более совершенный футболист с точки зрения самой значимой части этой игры.

Еще больше об этом говорит его рекорд по голам на международном уровне. А также тот факт, что он пять раз выиграл Лигу чемпионов с командами, которые не были так хороши, как команда Месси.

Месси чаще становился чемпионом Испании с "Барселоной", но я считаю, что рекорд Роналду по голам за сборную и в Лиге чемпионов, а также разнообразие забитых им мячей заставляют меня думать, что именно он является величайшим футболистом всех времен», — сказал Невилл Sky Sports.