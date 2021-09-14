«Гранада» — «Бетис»: счет 1:2, обзор голов

В матче 4 тура испанской Примерына выезде обыгралсо счетом 2:1.

Гости открыли счет в добавленное время первого тайма после удара Родри. После этого у хозяев отличился Суарес (66 минута).

Победный мяч на свой счет записал Серхио Каналес, который забил на 89 минуте поединка.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Бетис 1:2 Гранада: Луиш Максимиану, Сантьяго Арьяс, Домингуш Дуарте, Херман Санчес (Луис Абрам, 59'), Карлос Нева, Анхель Монторо, Максим Гоналон, Мончи (Ян Брис Этеки, 84'), Альберто Соро (Карлос Бакка, 59'), Луис Суарес (Хорхе Молина, 84'), Дарвин Мачис (Рубен Рочина, 64') Бетис: Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 46'), Кристиан Тельо, Набиль Фекир (Виктор Камараса, 64'), Родриго Эрнандес (Хоакин, 73'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Серхио Каналес, 64'), Алекс Морено, Виктор Руис, Марк Бартра (Херман Песселья, 14'), Эктор Бельерин, Руи Силва Предупреждения: Борха Иглесиас (15'), Набиль Фекир (23'), Максим Гоналон (90 + 1'), Manuel Pellegrini (90 + 1')

Благодаря этой победе «Бетис» набрал 5 очков и вышел на 9 место. «Гранада» никак не может выиграть. С двумя баллами она занимает 17 позицию.