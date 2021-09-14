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    Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»

    «Челси» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 69-й минуте. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную гостей, Ромелу Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота — Крицюк не дотянулся.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Челси — Зенит 1:0
    Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (69') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Тьяго Силва, 83'), Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 83'), Мэйсон Маунт (Рубен Лофтус-Чик, 90'), Хаким Зиеш (Кай Хаверц, 63'), Ромелу Лукаку Зенит: Сердар Азмун, Claudinho (Андрей Мостовой, 88'), Далер Кузяев (Kirill Kravtsov, 82'), Вендел (Александр Ерохин, 75'), Малком (Артём Дзюба, 75'), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 88'), Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Станислав Крицюк Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Ярослав Ракицкий (62')

    «Челси» с 3 очками идет на втором месте в группе Н, возглавляет квартет «Ювентус», обыгравший в параллельном матче «Мальме» (3:0).

    В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом» 29 сентября.

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