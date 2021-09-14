«Челси» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

Лондонскийодержал домашнюю победу над питерским(1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Счет в матче был открыт на 69-й минуте. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную гостей, Ромелу Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота — Крицюк не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Челси — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (69') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Тьяго Силва, 83'), Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 83'), Мэйсон Маунт (Рубен Лофтус-Чик, 90'), Хаким Зиеш (Кай Хаверц, 63'), Ромелу Лукаку Зенит: Сердар Азмун, Claudinho (Андрей Мостовой, 88'), Далер Кузяев (Kirill Kravtsov, 82'), Вендел (Александр Ерохин, 75'), Малком (Артём Дзюба, 75'), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 88'), Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Станислав Крицюк Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Ярослав Ракицкий (62')

«Челси» с 3 очками идет на втором месте в группе Н, возглавляет квартет «Ювентус», обыгравший в параллельном матче «Мальме» (3:0).

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом» 29 сентября.