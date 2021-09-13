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    Тебас: У «Реала» будут деньги на покупку Мбаппе и Холанда

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» заработал достаточно денег на трансферном рынке, чтобы подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Мадрид продал игроков на 200 млн евро. У них будут деньги, чтобы подписать сразу Мбаппе и Холанда. Они не только не потеряли деньги, а даже хорошо заработали на продаже.

    Что нельзя понять, так это действия клуба, который теряет 400 млн, имеет зарплатную ведомость в 500 млн и отклоняет предложения по Мбаппе.

    Правила финансового контроля не работают во Франции, это наносит урон европейскому рынку. Система УЕФА работает неправильно. Мы должны привлекать инвестиции, но не делать безлимитные взносы при постоянных убытках. В других секторах это не было бы разрешено.

    Они предпочитают выиграть Лигу чемпионов и понести многомиллионные потери. Да, так можно осчастливить своих болельщиков, но вы отымели футбол. Это очень опасно», — цитирует Тебаса Sport.es.

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