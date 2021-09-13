Шалимов: Стыдно перед болельщиками «Урала», которые приехали в Казань

Главный тренер «Урала»прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против(0:4).

«Нам надо набирать очки. Сегодняшний результат — 4:0 — это, конечно, много. Это неприятно.

Стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца игры. Это не то, к чему мы должны идти. Мы играем — для болельщиков.

Команда сейчас в тяжелой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре. Надо исправлять ситуацию — мы на последнем месте с двумя забитыми мячами и много пропустили.

Необходимо больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою — не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. Это первое, что должно быть, когда команда находится в такой ситуации.

А 0:2 на 15 минуте — это большая форма для такой мастеровитой команды, как "Рубин". Нам эти мячи очень сильно усложнили ситуацию.

Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в определенных моментах "Рубин" играл по счету.

Но мы старались играть вперед, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счете — 2:0.

Нам нужно смотреть на себя, потому что ситуация очень сложная. Мы будем не просто разбираться, надо встряхивать команду. Игроки и все мы должны понять, что здесь надо сражаться — это в первую очередь.

Во-вторых, это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаем моменты и их реализуем.

А если мы еще пропускаем первыми, то сильно себе все усложняем», — цитирует тренера сайт «Урала».