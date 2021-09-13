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    Шалимов: Стыдно перед болельщиками «Урала», которые приехали в Казань

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (0:4).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Нам надо набирать очки. Сегодняшний результат — 4:0 — это, конечно, много. Это неприятно.

    Стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они покинули трибуны, не дожидаясь конца игры. Это не то, к чему мы должны идти. Мы играем — для болельщиков.

    Команда сейчас в тяжелой ситуации. Нам как минимум надо биться в каждой игре. Надо исправлять ситуацию — мы на последнем месте с двумя забитыми мячами и много пропустили.

    Необходимо больше тренироваться и работать. Игрокам готовиться, а нам их готовить к бою — не уступать ни в подборах, ни в единоборствах. Это первое, что должно быть, когда команда находится в такой ситуации.

    А 0:2 на 15 минуте — это большая форма для такой мастеровитой команды, как "Рубин". Нам эти мячи очень сильно усложнили ситуацию.

    Не скажу, что мы сдались, в конце где-то смогли выправить. Понятно, что в определенных моментах "Рубин" играл по счету.

    Но мы старались играть вперед, были угловые и штрафные, а также возможности, чтобы создать момент. Мы могли бы забить при счете — 2:0.

    Нам нужно смотреть на себя, потому что ситуация очень сложная. Мы будем не просто разбираться, надо встряхивать команду. Игроки и все мы должны понять, что здесь надо сражаться — это в первую очередь.

    Во-вторых, это футбол, здесь нельзя ошибаться, тем более на таком уровне, учитывая, с каким трудом мы создаем моменты и их реализуем.

    А если мы еще пропускаем первыми, то сильно себе все усложняем», — цитирует тренера сайт «Урала».

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