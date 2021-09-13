Непомнящий: ЦСКА забивает с трудом, а пропускает легко

Бывший советник президента ЦСКАпрокомментировал ничью армейцев с тульским «Арсеналом» (2:2) в матче РПЛ.

«ЦСКА хорошо начал, но потом постепенно "Арсенал" стал находить свою игру, которая получается не всегда, применять активный прессинг на протяжении всего матча. Судя по тому, что произошли замены, которые во втором тайме усилили игру, не все футболисты смогли сыграть на нужном уровне. Кроме того, у ЦСКА обычная проблема: команда забивает с трудом, но пропускает легко — кто-то где-то не добежал, уступил в борьбе или потерял игрока. Такие ошибки нельзя назвать системными, они больше носят индивидуальный характер.

Что меня удовлетворяет, армейцы хорошо начинают матчи даже против соперника, который свеж, — ЦСКА превосходит и по движению, и по игре, хорошо создает эпизоды. В этом матче команда имела подавляющее преимущество в последние четверть часа. Важно, что команду хватает на весь матч, чего раньше не наблюдалось. Считаю, что 2:2 на выезде — это неудача.

Свое ли место занимает ЦСКА после семи туров? Не готов направлять в адрес ЦСКА какие-то критические стрелы — команда живет, растет и развивается. Пришел новый главный тренер, ему нужно время для того, чтобы определиться, как продолжать работу. Хотелось бы большего, но нужно объективно подходить к ситуации», — цитирует Непомнящего ТАСС.