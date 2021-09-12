«Боруссия» М — «Арминия»: счет матча 3:1, обзор голов

Менхенгладбахскаяв домашнем матче четвертого тура немецкой Бундеслиги обыграла— 3:1.

Дубль у «жеребят» оформил Ларс Штиндль, отличившись на 35-й и 69-й минутах. Еще один точный удар на 72-й минуте нанес Денис Закария.

Гости ответили голом Масая Окугавы на 45-й минута.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Арминия 3:1 Гол: 1:0 Ларс Штиндль (35') Боруссия М: Ян Зоммер, Луис Байер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус (Ласло Бенеш, 67'), Денис Закария, Лука Нец (Патрик Херрман, 58'), Ларс Штиндль (Брил Эмболо, 77'), Йонас Хофман (Ханнес Вольф, 46'), Алассан Плеа Арминия: Robin Hack, Фабиан Клос (Janni Serra, 77'), Патрик Виммер (Bryan Lasme, 70'), Масая Окугава (Флориан Крюгер, 77'), Мануэль Притль, Алессандро Шёпф, Jacob Barrett Laursen, Йоаким Нильссон, Nathan De Medina, Седрик Бруннер, Штефан Ортега Предупреждения: Джозеф Скалли (68'), Robin Hack (75')

В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» М занимает 11-е место (4 очка), а «Арминия» — 14-е (3 очка).