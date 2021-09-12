ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду дублем вернулся в «МЮ»Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой
  • 21:08
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Лацио»
  • 20:54
    • «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду»
  • 20:28
    • «Ливерпуль» набрал три очка в матче с «Лидсом»
  • 17:16
    • «Атлетико» вырвал победу у «Эспаньола» на 99 минуте матча
  • 23:06
    • Полузащитник «Ливерпуля» получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
    Все новости спорта

    Дубль Штиндля принес «Боруссии» М победу над «Арминией»

    «Боруссия» М — «Арминия»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Арминия Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Менхенгладбахская «Боруссия» в домашнем матче четвертого тура немецкой Бундеслиги обыграла «Арминию» — 3:1.

    Футболисты «Боруссии» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Боруссии» М

    Дубль у «жеребят» оформил Ларс Штиндль, отличившись на 35-й и 69-й минутах. Еще один точный удар на 72-й минуте нанес Денис Закария.

    Гости ответили голом Масая Окугавы на 45-й минута.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Арминия 3:1
    Гол: 1:0 Ларс Штиндль (35') Боруссия М: Ян Зоммер, Луис Байер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Флориан Нойхаус (Ласло Бенеш, 67'), Денис Закария, Лука Нец (Патрик Херрман, 58'), Ларс Штиндль (Брил Эмболо, 77'), Йонас Хофман (Ханнес Вольф, 46'), Алассан Плеа Арминия: Robin Hack, Фабиан Клос (Janni Serra, 77'), Патрик Виммер (Bryan Lasme, 70'), Масая Окугава (Флориан Крюгер, 77'), Мануэль Притль, Алессандро Шёпф, Jacob Barrett Laursen, Йоаким Нильссон, Nathan De Medina, Седрик Бруннер, Штефан Ортега Предупреждения: Джозеф Скалли (68'), Robin Hack (75')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» М занимает 11-е место (4 очка), а «Арминия» — 14-е (3 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Джоковича в финале US Open?
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Казанский голевой обмен?
  • «Рубин» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Как завершится южное дерби?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Самсонова — Дои
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Маден — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ястремская — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры