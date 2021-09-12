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    «Герта» одержала первую победу в сезоне

    «Бохум» — «Герта»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Герта» в выездном матче четвертого тура немецкой Бундеслиги обыграла «Бохум» со счетом 3:1.

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    Дубль у берлинской команды оформил Суат Сердар, отличившись на 37-й и 43-й минутах. Еще один точный удар на 78-й минуте нанес Мизьян Маолида.

    В составе хозяев точным ударом на 59-й минуте отметился Симон Цоллер.

    Для подопечных Паля Дардаи эта победа стала первой в сезоне после трех подряд поражений.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Герта 1:3
    Голы: : Суат Сердар (37'), : Суат Сердар (43'), : Симон Цоллер (59'), 1:3 Мизьян Маолида (78') Бохум: Мануэль Риман, Костас Стафилидис (Херберт Бокхорн, 82'), Константинос-Вассилиос Ламбропулос, Армель Белла-Котчап (Saulo Decarli, 82'), Данило Соарес, Эдуард Лёвен, Энтони Лосийя (Роберт Теше, 63'), Эльвис Реджбечай, Симон Цоллер, Себастьян Полтер, Геррит Хольтман (Кристофер Антви-Адджей, 82') Герта: Исак Бельфодиль (Kevin-Prince Boateng, 73'), Суат Сердар, Марко Рихтер (Мизьян Маолида, 57'), Деннис Ястржембски (Linus Gechter, 46'), Владимир Дарида, Лука Тусар, Лукас Клюнтер (Дейорайсо Зефёйк, 32'), Джордан Торунарига (Максимилиан Миттельштедт, 46'), Дедрик Боята, Никлас Штарк, Александер Шволов Предупреждения: Лука Тусар (47'), Максимилиан Миттельштедт (54'), Дейорайсо Зефёйк (75')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Герта» занимает 15-е место (3 очка), а «Бохум» — 13-е (3 очка).

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