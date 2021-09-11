Роналду: Очень рад помочь команде

Форвард «Ман Юнайтед»высказался о своем первом матче за клуб после возвращения. Его дубль позволил «манкунианцам» разгромить «Ньюкасл» (4:1) в матче 4 тура АПЛ.

«Мое возвращение на "Олд Траффорд" было лишь кратким напоминаем о том, почему этот стадион называют "Театром Мечты". Для меня он всегда был волшебным местом, где можно достичь всего, к чему ты стремишься.

Вместе со всеми моими одноклубниками и этой потрясающей поддержкой трибун мы с уверенностью смотрим вперед и оптимистично настроены, что в конце пути мы будем праздновать.

Я горд вернуться в "Ман Юнайтед", а также тем, что снова играю в Премьер-Лиге, но прежде всего, очень рад помочь команде!

Вперед, "Дьяволы"!» — написал Роналду в своем Instagram.