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    Роналду: Очень рад помочь команде

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    Форвард «Ман Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своем первом матче за клуб после возвращения. Его дубль позволил «манкунианцам» разгромить «Ньюкасл» (4:1) в матче 4 тура АПЛ.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мое возвращение на "Олд Траффорд" было лишь кратким напоминаем о том, почему этот стадион называют "Театром Мечты". Для меня он всегда был волшебным местом, где можно достичь всего, к чему ты стремишься.

    Вместе со всеми моими одноклубниками и этой потрясающей поддержкой трибун мы с уверенностью смотрим вперед и оптимистично настроены, что в конце пути мы будем праздновать.

    Я горд вернуться в "Ман Юнайтед", а также тем, что снова играю в Премьер-Лиге, но прежде всего, очень рад помочь команде!

    Вперед, "Дьяволы"!» — написал Роналду в своем Instagram.

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