Джибриль Сиссе вошел в тренерский штаб «Марселя»

Бывший форвард сборной Францииначал тренерскую деятельность. Об этом сообщил сам бывший футболист в своем Instagram.

Сообщается, что Сиссе вошел в тренерский штаб «Марселя», где будет отвечать за подготовку нападающих молодежных команд.

«Очень горжусь тем, что могу помочь молодым нападающим "Марселя" с Тойфилу Маулида и Филиппа Анциани», — написал Сиссе.

Напомним, Сиссе защищал цвета «Марселя» в период с 2006 по 2009 годы. На счету форварда 80 матчей за французский клуб, в которых он забил 37 голов и отдал девять результативных передач. Российским болельщика француз известен по выступлениям за «Кубань» в 2013 году.