Куман: Без Месси в определенных аспектах «Барселона» стала играть лучше

Главный тренер «Барселоны»поделился мнением об изменениях в игре команды после ухода

«Его уход оказался огромным ударом. Когда мы составляли план на сезон, то считали, что Месси будет с нами. Это большая потеря, нам понадобилось несколько дней, чтобы привести игру в порядок. Но мы должны перевернуть эту страницу и построить команду.

Потеря Месси не обязывает нас играть иначе тактически, но в определенных аспектах игры без мяча команда может стать лучше. Мы лишены индивидуальных качеств Месси, но структурно и в прессинге сейчас команда стала сильнее», — приводит слова Кумана AS.