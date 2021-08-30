ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси дебютировал в ПСЖФотогалерея: Лионель Месси дебютировал в ПСЖ
  • 00:58
    • «Атлетико» спасся от поражения в матче с «Вильярреалом»
  • 23:44
    • Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Реймсом» в дебютном матче Месси
  • 20:48
    • Россия одолела Японию и выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу
  • 20:32
    • «МЮ» вырвал выездную победу у «Вулверхэмптона»
  • 00:00
    • «Рома» разгромила «Салернитану», «Милан» крупно обыграл «Кальяри»
    Все новости спорта

    Ярошик о Влашиче: Это большая потеря для ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Вест Хэм АПЛ Футбол Англии Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможный переход полузащитника «армейцев» Николы Влашича в «Вест Хэм».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за хорвата 21 миллион фунтов (24,5 млн евро). В соглашение будут включены бонусы в размере 4 млн фунтов (почти 4,7 млн евро).

    «Думаю, это большая потеря для ЦСКА, потому что за последние годы Никола стал лидером команды, атакующим и ведущим игроком. ЦСКА потерял большого игрока.

    С другой стороны, в последнее время играл он не очень, так как хотел уходить. Мысли были уже не о футболе. Это повлияло на его игру.

    Тяжело сказать, кто может его заменить. Таких игроков, которые играют в атаке, очень мало. Также они очень дорогие. Сложно найти такого игрока любой команде», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

    В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карлович замучает Рублева своими эйсами?
  • Рублев — Карлович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли Донской взять хотя бы сет у Оже-Альяссима?
  • Донской — Оже-Альяссим. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?
  • Маррей — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зверев — Куэрри
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хачанов — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гаске — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сарагоса — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры