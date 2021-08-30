Ярошик о Влашиче: Это большая потеря для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКАпрокомментировал возможный переход полузащитника «армейцев»в «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за хорвата 21 миллион фунтов (24,5 млн евро). В соглашение будут включены бонусы в размере 4 млн фунтов (почти 4,7 млн евро).

«Думаю, это большая потеря для ЦСКА, потому что за последние годы Никола стал лидером команды, атакующим и ведущим игроком. ЦСКА потерял большого игрока.

С другой стороны, в последнее время играл он не очень, так как хотел уходить. Мысли были уже не о футболе. Это повлияло на его игру.

Тяжело сказать, кто может его заменить. Таких игроков, которые играют в атаке, очень мало. Также они очень дорогие. Сложно найти такого игрока любой команде», — приводит слова Ярошика «Спорт-Экспресс».

В текущем чемпионате России Влашич провел пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.