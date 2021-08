Скира: Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Полузащитник ЦСКАблизок к переходу в «Вест Хэм». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По данным источника, клубы обсуждают условия трансфера, а сам футболист уже обсудил личный контракт.

В своем Twitter журналист написал о том, что Влашич подпишет с «молотобойцами» контракт до 30 июня 2026 года, а зарплата футболиста составит 4 млн евро в год.

Nikola #Vlasic has agreed personal terms with #WestHam for a contract until 2026 (€4M/year). #WHUFC are at final stage with #CSKAMoscow to close the deal around €30M. #Everton‘ll receive the 15% on the sale. #ManchesterUnited have turned down the bid for #Lingard. #transfers https://t.co/FHqHm6pV0A