«Лилль» — «Монпелье»: счет матча 2:1, обзор голов

За хозяев отличились Юсуф Языджи и Джонатан Дэвид. Гол гостей на счету Гаэтана Лаборде.
Отметим, что гости завершали встречу вдесятером после удаления Саломона Самбья.
Футбол. Франция. Лига 1
Лилль — Монпелье 2:1
Лилль: Иво Грбич, Тьягу Джало, Жозе Фонте, Свен Ботман, Рейнилду, Юсуф Язиджи (Amadou Onana, 83'), Бенжамен Андре, Шека, Анхель Гомес (Домагой Брадарич, 78'), Бурак Йилмаз (Зеки Мехмет Челик, 90'), Джонатан Дэвид (Жонатан Иконе, 82') Монпелье: Гаэтан Лаборде, Стефи Мавидиди, Тежи Саванье, Флоран Молле (Elye Wahi, 83'), Жорис Шотар (Михайло Ристич, 79'), Жордан Ферри, Николя Коцца (Арно Суке, 79'), Мамаду Сако (Maxime Esteve, 83'), Matheus Thuler, Саломон Самбья, Димитри Берто Предупреждения: Саломон Самбья (24'), Жозе Фонте (25'), Жордан Ферри (26'), Бенжамен Андре (33'), Гаэтан Лаборде (34'), Шека (43'), Тежи Саванье (56'), Жорис Шотар (59'), Флоран Молле (70'), Саломон Самбья (73')
Действующий чемпион одержал свою первую победу в текущем сезоне, у команды 5 очков в активе и десятое место в таблице Лиги 1. «Монпелье» расположилось строчкой ниже с 4 очками.