Тренер российских «пляжников»: В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула

Главный тренер сборной России по пляжному футболурассказал о своих эмоциях после победы над Японией (5:2) в финале чемпионата мира.

«Я очень устал, у меня зарядки оставалось 5 процентов после всех матчей. Благодарен команде, сложно что-то говорить, мы ощущаем безумное счастье. В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула.

Спасибо болельщикам, руководству РФС, Александру Алаеву, у него колоссальная заслуга в победе. Как пройдет вечер? Хотелось бы уже наконец-то поспать», — сказал Лихачев в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее сборная России побеждала на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, а также брала бронзу в 2015 и 2019 годах.