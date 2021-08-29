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    Тренер российских «пляжников»: В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Японии
    Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о своих эмоциях после победы над Японией (5:2) в финале чемпионата мира.

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    «Я очень устал, у меня зарядки оставалось 5 процентов после всех матчей. Благодарен команде, сложно что-то говорить, мы ощущаем безумное счастье. В чем-то мы были чуточку сильнее, больше заслуживали титула.

    Спасибо болельщикам, руководству РФС, Александру Алаеву, у него колоссальная заслуга в победе. Как пройдет вечер? Хотелось бы уже наконец-то поспать», — сказал Лихачев в эфире канала «Матч ТВ».

    Ранее сборная России побеждала на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, а также брала бронзу в 2015 и 2019 годах.

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