Нагельсманн о разгроме «Герты»: Пока это лучшая игра «Баварии» в сезоне

Наставник «Баварии»считает, что в матче с «Гертой» его команда показала лучшую игру в сезоне.

«Сегодня я очень доволен. Пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше.

С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с "Кельном". Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа», — сказал Нагельсманн клубной пресс-службе.

Напомним, что в матче с «Гертой» Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив уже 5 мячей в трех поединках сезона.