ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open: Джокович идет за «календарным шлемом», Медведев попробует его остановить
  • 12:28
    • Месси попал в заявку ПСЖ на матч с «Реймсом»
  • 11:36
    • «Спартак» объявил о подписании защитника «Сент-Трейдена» Кауфриза
  • 12:59
    • Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
  • 11:51
    • Сутормин заменит Петрова в сборной России
  • 08:51
    • Кин прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Нагельсманн о разгроме «Герты»: Пока это лучшая игра «Баварии» в сезоне

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Герта Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что в матче с «Гертой» его команда показала лучшую игру в сезоне.

    Юлиан Нагельсманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсманн

    «Сегодня я очень доволен. Пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше.

    С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с "Кельном". Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа», — сказал Нагельсманн клубной пресс-службе.

    Напомним, что в матче с «Гертой» Роберт Левандовски оформил хет-трик, забив уже 5 мячей в трех поединках сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Россия домашний ЧМ?
  • Россия — Япония. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «МЮ» обыграть «Вулверхэмптон»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Выиграет ли чемпион Испании у победителя Лиги Европы?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.09
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Россия — Япония
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Труа — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры