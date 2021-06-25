Кудряшов: Черчесов должен остаться в сборной России

Защитник сборной Россиисчитает, чтодолжен продолжить работу на посту главного тренера национальной команды.

«Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической, ментальной, тактической готовности каждого игрока.

Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, возможно, не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?

Я Станислава Саламовича знаю с 2006 года, когда еще был в "Спартаке". Да, это своеобразный человек, но если люди узнают его поближе, то они совсем по-другому его воспринимают. Мы не можем нравиться всем. Черчесов тоже кому-то просто не нравится. Это личное. Но при чем тут футбол?», — сказал Кудряшов «Комсомольской правде».

Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.