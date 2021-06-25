Кудряшов: Черчесов должен остаться в сборной России

«Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической, ментальной, тактической готовности каждого игрока.
Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, возможно, не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?
Я Станислава Саламовича знаю с 2006 года, когда еще был в "Спартаке". Да, это своеобразный человек, но если люди узнают его поближе, то они совсем по-другому его воспринимают. Мы не можем нравиться всем. Черчесов тоже кому-то просто не нравится. Это личное. Но при чем тут футбол?», — сказал Кудряшов «Комсомольской правде».
Ранее сообщалось, что Черчесов не собирается подавать в отставку.