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    Сафин о зарплатах игроков сборной России: Когда за «Жигули» платят как за «Мерседес»

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    Экс-первая ракетка мира, теннисист Марат Сафин считает, что у игроков футбольной сборной России нет мотивации из-за чересчур высоких зарплат.

    Марат Сафин
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    Марат Сафин

    «Зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за "Жигули" мы платим как за "Мерседес", "Жигуль" начинает думать, что он автомобиль премиального класса.

    Отсюда проблемы с мотивацией, растет самомнение. Все же хорошо — зарплата 3-4 миллиона евро в год, к чему стремиться? Кого обыгрывать? Зачем?

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    • Выводы должны делать те, кто занимается футболом в стране. Надеюсь, наши футбольные руководители отдают отчет, что что-то не так идет.

    У спортсменов есть такая фраза "иногда мы выигрываем, иногда — учимся". Надеюсь, что с этого результата мы начнем чему-то учиться и принимать правильные решения. А не пытаться залатать дыры переменой одного игрока, тренера и так далее.

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