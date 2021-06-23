Сафин о зарплатах игроков сборной России: Когда за «Жигули» платят как за «Мерседес»

Экс-первая ракетка мира, теннисистсчитает, что у игроков футбольной сборнойнет мотивации из-за чересчур высоких зарплат.

«Зарплаты у нас как в Европе, а уровень другой. От этого тоже голова немного страдает. Когда за "Жигули" мы платим как за "Мерседес", "Жигуль" начинает думать, что он автомобиль премиального класса.

Отсюда проблемы с мотивацией, растет самомнение. Все же хорошо — зарплата 3-4 миллиона евро в год, к чему стремиться? Кого обыгрывать? Зачем?

Выводы должны делать те, кто занимается футболом в стране. Надеюсь, наши футбольные руководители отдают отчет, что что-то не так идет.

У спортсменов есть такая фраза "иногда мы выигрываем, иногда — учимся". Надеюсь, что с этого результата мы начнем чему-то учиться и принимать правильные решения. А не пытаться залатать дыры переменой одного игрока, тренера и так далее.

Как бы ни относились к Черчесову, он же не может один делать результат», — приводит слова Сафина Sport24.