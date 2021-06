Российские футболистки проиграли сборной Бразилии

проиграла(0:3) в товарищеском матче, прошедшем в Испании.

В составе бразильской команды дубль оформила Бруна Бенитес (42-я и 64-я минуты), еще один мяч забила Андресса Алвес (81).

Сборные России и Бразилии встретились в пятый раз в истории. Южноамериканская команда одержали четвертую победу при одной ничьей.

Sextou... Com dois gols de cabeça da Bruna Benites e um da Andressa Alves, as #GuerreirasDoBrasil venceram a Rússia no primeiro amistoso preparatório para os @JogosOlimpicos!

Uma ótima atuação rumo à @Tokyo2020! Segunda-feira tem mais...

🇧🇷 3x0 🇷🇺 | #BRAxRUS pic.twitter.com/fSfFt0ffPb