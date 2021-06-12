Инсинье: Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше

Нападающий сборной Италиипрокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020.

«Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме. Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели.

Наша сила — в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава.

Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.