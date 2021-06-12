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    Турция — ИталияСтартовали ярко. Сборная Италии открыла Евро-2020 разгромом Турции
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    Инсинье: Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше

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    Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020.

    Лоренцо Инсинье
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    Лоренцо Инсинье

    «Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме. Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели.

    Наша сила — в командном духе; тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава.

    Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа — это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер.

    Было здорово играть перед нашими болельщиками. Будем надеяться, что для многих это станет отправной точкой и что в будущем на стадион сможет приходить еще больше зрителей», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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