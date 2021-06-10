Ломбертс: В Бельгии никто не сомневается в легкой победе над Россией

Бывший защитник сборной Бельгиирассказал, с какими настроениями в Бельгии ждут предстоящий матч со сборной России на Евро.

«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневается, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки.

Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеется). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счет своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч — нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч еще находится в полете», — приводит слова Ломбертса «Чемпионат».

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.